Aufgearbeitet hat die steirische Patienten- und Pflegeombudsschaft (PPO) die so schwierigen Coronajahre 2020 und 2021. Das Gesundheitssystem habe standgehalten, fasst Obfrau Michaela Wlattnig in ihrem Bericht trocken zusammen. 1057 Fälle aus dem Spitals- und 389 dem Pflegebereich waren 2020 von der Ombudsstelle zu beackern, im Folgejahr 1113 (Spitäler) bzw. 389 (Pflege). In der Schlichtungsstelle landeten 91 bzw. 26 Fälle - Stichwort "Behandlungsfehler". Trotz häufig verschobener Routine-Eingriffe brach keine Beschwerdeflut herein.