Wenn der Vorsitzende des rotes Gemeindevertreterverbandes und SPÖ-Kommunalsprecher mit dem steirischen SP-Landeschef und Finanzreferenten in Graz berät, geht es ums Geld. Die Teuerungen schlagen in den Gemeindekassen auf: Also verankerten am Mittwoch Andreas Kollross und Anton Lang die Positionen in den Finanzausgleichsverhandlungen.