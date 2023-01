Jetzt haben auch die steirischen Grünen ihren "Masterplan" für die Gesundheitsversorgung präsentiert. Es soll den Steirerinnen und Steirern "mehr gesunde Lebensjahre" gewähren und weniger auf "Reperaturmedizin" abzielen, gaben Klubobfrau Sandra Krautwaschl und Gesundheitssprecher Georg Schwarzl am Mittwoch als Ziel aus. Das sieben Punkte umfassende Programm, das auch mit Forderungen an die Landesregierung unterlegt ist, sei unter Einbeziehung von Experten und Betroffenen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich entstanden. "Jetzt wollen wir mit den Leuten ins Gespräch kommen und darüber diskutieren", kündigte Krautwaschl an. Gesundheitlslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) wirft sie vor, genau diesem Austausch mit Fachleuten und Bevölkerung aus dem Weg zu gehen.