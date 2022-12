Der Führungswechsel an der Landesspitze vollzog sich in drei Akten, wobei der Hauptdarsteller auch Buch und Regie verantwortete. Als Hermann Schützenhöfer, der im Februar 70 Jahre alt geworden war, am 7. Mai zur großen Geburtstagsfeier in die Grazer Kammersäle lud, stand für die Auguren fest: Da lässt einer seine Abschiedsparty steigen.