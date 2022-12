Knapp sieben Milliarden Euro an Ausgaben, Gesamtschulden von 5,6 Milliarden Euro: Am Dienstag findet die Landtagssitzung zu den steirischen Finanzen von 2023 statt. ÖVP und SPÖ werden den Haushalt verteidigen, die Opposition die Mängel ausleuchten.

Außerdem nehmen sich die Grünen in einer "Dringlichen" das geplante neue Grundverkehrsgesetz vor: Es würde darin zu wenig gegen "Scheinlandwirtschaften" unternommen.