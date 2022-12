Sie verdienen ab 2023 um 895 Euro brutto mehr. Haben sie schon eine Idee, was Sie mit dem Geld anstellen?

ANTON Lang: Ich weiß, das ist viel Geld. Und wir Politiker stehen da immer in der Auslage. Aber es gibt eine klare Gesetzesgrundlage aus Wien, nach der Bezüge angepasst werden. Auch in der Privatwirtschaft kann man recht gut verdienen.