Die Neos sprechen von einer "Anbiederung an den rechtsextremen Rand". Denn der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) überstimmte eine Empfehlung des Landeskulturkuratoriums: 4000 Euro fließen an den vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) als "rechts" eingestuften Alpenländischen Kulturverband Südmark. Damit soll ein "Projekt zur Unterstützung von Deutschunterricht sowie Volkstanz-Kursen im Banater Bergland in Rumänien" unterstützt werden.