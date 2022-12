Bis Oktober haben 280 Spitalsärzte heuer ihr Dienstverhältnis mit der steirischen Spitalgesellschaft beendet. Neue Zahlen unterstreichen den "unheimlichen Wandel" noch, wie dieser von Kages-Vorstand Gerhard Stark zuletzt skizziert worden ist. Demnach waren im Herbst 198 Spitalsärzte-Stellen unbesetzt. Außerdem erreichen 193 Mediziner im nächsten Jahr das ruhestandsfähige Alter. Am meisten offene Stellen gibt es aber weiterhin in der Pflege (323). Das geht aus einer Anfrage der FPÖ an den Budgetdienst des Landes hervor.