Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) hält an der Gepflogenheit seines Vorgängers Hermann Schützenhöfer fest und lädt gemeinsam mit Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) die Klubobleute der Landtagsparteien zu Gesprächsrunden in die Burg ein. Am Mittwoch standen die Themen "Asyl und Migration" auf der Agenda. Die Lagebeurteilung führten Vize-Landespolizeidirektor Alexander Gaisch und Militärkommandant Heinz Zöllner durch, vom Innenministerium nahm Sektionschef Peter Webinger als Experte teil.