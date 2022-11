Die Blackout-Vorsorge wird von Landtagspräsidentin Manuela Khom (ÖVP) ernst genommen. Letzte Woche fand still und leise die erste „Trockenübung“ mit den wichtigsten Beamten der Landtagklubs – und tags darauf mit den Klubchefs statt. Diese übersiedelten dafür in die Grazer Burg: Die Kommunikation lief anfangs über die Landeswarnzentrale und dann über ein internes Netz am Regierungssitz. Fazit: Bei dieser Übung für den Blackout-Modus gab es keine Probleme.