Von ambulanter Fallbetreuung in der Psychiatrie über Mädchengesundheit bis zur Remobilisation zu Hause wurden in der Gesundheitsplattform am Freitag etliche Beschlüsse gefällt. Erste Details stellten Landesrätin Juliane Bogner-Strauß, Josef Harb (ÖGK), Michael Koren und Bernd Leinich (Gesundheitsfonds) sowie Klaus Zenz (SPÖ-LAbg., Mitglied der Gesundheitsplattform) vor.