An die 400 Personen sind es am Donnerstag, die im Grenzmanagement in Spielfeld darauf warten, nach der erfolgten Registrierung in ein Asylquartier irgendwo in Österreich gebracht zu werden. Die meisten von ihnen schlagen die Zeit in einem der vier Großzelte tot, die seit 2015 hinter dem Bundesstraßen-Grenzübergang stehen. Längstens 48 Stunden sollten sie hier im "Wartebereich" verbringen, bis sie in die Grundversorgung übernommen werden. Durchschnittlich sind es aber drei, vier Tage, es können aber auch bis zu zehn sein, bestätigt die Polizei. "In Wahrheit sind es Obdachlose, die wir hier eine Unterkungft geben", beschreibt ein Polizist die Situation, mit der alle Seiten unzufrieden sind.