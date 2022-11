"Gemeinden müssen sich eben auf ihre Kernaufgaben konzentrieren"

SPÖ-Gemeindevertreter fordern direkte Helfen vom Bund für die Kommunen. Neben den Bau- und Energiekosten klettern auch die Kreditzinsen in die Höhe. SPÖ-Chef Lang: "Sehe Lage in Graz nicht so dramatisch".