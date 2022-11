Der Wohnbau in der Steiermark kennt seit Jahren nur eine Richtung: aufwärts. Das untermauert eine neue Auswertung von "Exploreal" (Bauträgerdatenbank) und dem Immobilienfachverband der Wirtschaftskammer vom 3. Quartal 2022. Die Vorschau auf die Folgejahre kündigt aber ein Ende der Rekordjagd an. Das liegt nicht nur an der strittigen "Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung" (siehe weiter unten).