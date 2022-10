Anfangs Mangelware, dann sehr teuer, ist Schutzausrüstung seit Corona- Ausbruch in Spitälern, Pflegeheimen etc. unverzichtbar. Die Kosten übernehmen in der Regel die Bundesländer und erhalten sie dann vom Bund ersetzt. Dies geschieht nicht ohne Reibungsverluste, wie Kritik aus dem Gesundheitsministerium und ein Klagsdrohung der Wirtschaftskammer verdeutlicht hat.