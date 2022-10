Wie schon 2015/16 treibt die FPÖ die steirische Landesregierung in puncto Asyl vor sich her. "Kommen Zeltstädte bald auch in der Steiermark, Herr Landeshauptmann?", stellte Marco Triller (FP) am Montag die "Einserfrage". Den Blauen würden klare Worte der Landesspitze fehlen, dass "die Steiermark von derartigen Belastungen verschont" bleibt.