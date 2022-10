Die Klausur der steirischen Landesregierung in Schladming befasste sich zentral mit dem Klimaschutz bzw. erneuerbarer Energie. Wie vorab berichtet, wurde das überfällige "Sachprogramm Erneuerbare Energie" vorgestellt. Umfang: 962 Hektar an Freiflächen in 39 besonders geeigneten Gemeinden. Auch eine Neuauflage des erfolgreichen "Sachprogramms Windkraft" wird beauftragt.