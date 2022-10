Warum wählen Grün und Pink eine "Dringlichen Anfrage" an Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) als Vehikel, um das Thema Werner Murgg in den steirischen Landtag zu bringen? "Viele andere Möglichkeiten um aktuell zu reagieren haben wir nicht", erklärt Grünen-Chefin Sandra Krautwaschl die gemeinsame Initiative mit den Neos bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Damit steht bei der kommenden Landtagssitzung am 18. Oktober nicht nur die Budgetrede von Anton Lang im Mittelpunkt, sondern auch der politisch weitgehend isolierte KP-Abgeordnete Murgg.