Weiterhin Wellen schlagen Videoaufnahmen von Werner Murgg am Rande eines Treffens der "Antiimperialistischen Koordination" in Aflenz. Der Landtagsabgeordnete (KPÖ) sprach in seinen langen Ausführungen von "Kasperlnationen" (im Zusammenhang mit Slowenien) und "Krüppelnation" (in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine). Er hat sich dafür inzwischen entschuldigt.