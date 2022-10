Abseits des Treffens der "Antiimperialistischen Koordination (AIK)" am 10. und 11. September in Aflenz debattierten "Friedensbewegte" über Politik und eine Demo am 24. September. Am Tisch saß auch Werner Murgg (KPÖ), dessen Äußerungen (ebenso) auf Video festgehalten worden sind – und nun für Kritik sorgen. "Falter"-Chef Florian Klenk veröffentlichte den Link via Twitter und gab damit den Anstoß.