Treffen der "Antiimperialistischen Koordination (AIK)" am 10. und 11. September: In Aflenz debattierten "Friedensbewegte" über Politik und eine Demo am 24. September. Am Tisch saß auch Werner Murgg (KPÖ), dessen Äußerungen (ebenso) auf Video festgehalten worden sind – und nun für Kritik sorgen. "Falter"-Chef Florian Klenk veröffentlichte den Link via Twitter und gab damit den Anstoß.