Zuletzt war sogar wieder die Drohkulisse eines "vertragslosen Zustands" aufgebaut worden. So weit wie kurzzeitig im Sommer 2013 kommt es aber nicht. Das Rote Kreuz Steiermark vermeldete am Mittwochnachmittag eine Einigung in den Verhandlungen mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) über die Tarife für den Rettungs- und Krankentransport im Jahr 2022. Die Verhandlungen hatten bereits im Herbst des Vorjahres begonnen und gestalteten sich diesmal äußerst zäh. Sie seien jedoch immer "im respektvollen Rahmen geführt" worden, betont der steirische Rotkreuz-Präsident Werner Weinhofer.