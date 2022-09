Die "Thronübergabe" in der Burg hat Hermann Schützenhöfer vor den Sommerferien gekonnt vollzogen, nun folgt der Wechsel an der Spitze der Steirer-VP. An einem zweitägigen Parteitag wird erst der Landesparteichef und LH außer Dienst gewürdigt, tags darauf stellt sich LH Christopher Drexler in der Grazer Messe der Wahl zum neuen Obmann.