Die "Thronübergabe" in der Burg hat Hermann Schützenhöfer vor den Sommerferien gekonnt vollzogen. Nun folgt der Wechsel an der Spitze der Steirer-VP. An einem zweitägigen Parteitag werden erst der Landesparteichef und Landeshauptmann außer Dienst gewürdigt, tags darauf stellt sich LH Christopher Drexler in der Messe Graz zur Wahl zum neuen Obmann. Der Tag im Rückblick.