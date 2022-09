"Plätze für Medizin-Studium an öffentlichen Unis verdoppeln"

Ruppiger Frühstart in den Politik-Herbst: In einer Sondersitzung nahmen FPÖ, Neos und Grüne in der Landstube drei ÖVP-Landesregierer in die Zange. Zündstoff: Asyl, Kindergärten, Ärztemangel