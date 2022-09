Würden Sie auch heute noch den Protest gegen das Grazer Murkraftwerk so massiv unterstützen?

SANDRA KRAUTWASCHL. Man sieht ja, dass Wasserkraft als Energiequelle nicht mehr so gut funktioniert. Wir müssen auch unsere Gewässer schützen, Flussstrecken bewahren. Und wir brauchen auch in Städten Grünraum und einen funktionierenden Durchfluss um die Folgen des Klimawandels abfedern zu können und da ist ganz viel in Graz vernichtet worden an Grünraum. Insofern stehe ich zu diesem Widerstand, zumal man es damals verabsäumt hat, gleichzeitig an der Energieeffizienz zu arbeiten. Man hätte unfassbar viel mehr Energie einsparen können.