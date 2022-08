"Preise runter", das fordert die heimische Gewerkschaft schon länger. Am 17. September soll der Protest in allen Bundesländern auf die Straße verlegt werden. Aber: In Graz regiert an diesem Wochenende der Trachtenreigen „Aufsteirern“. Daher ist der steirische ÖGB mit Landeschef Horst Schachner gezwungen gewesen, eine Alternative für die Kundgebung zu suchen. Fündig wurde man in Bruck an der Mur. „Weil es zentral liegt und verkehrstechnisch gut erreichbar ist“, begründet Landessekretär Wolfgang Waxenegger. Noch dazu ist der Koloman-Wallisch-Platz der zweitgrößte innerstädtische Hauptplatz Österreichs.