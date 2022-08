Das Land Steiermark und die steirische Ärztekammer haben sich auf neue Honororarsätze für den Notarztdienst geeinigt. Am Freitag präsentierten die Landesrätinnen Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) und Doris Kampus (SPÖ), ÄK-Präsident Michael Sacherer und Harald Eitner, Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz, das frisch ausverhandelte Honorarpaket für die freiberuflichen Ärzte. Es tritt am 1. September in Kraft und schlägt sich im Budget mit jährlich 3,2 Millionen Euro nieder.