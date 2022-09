Wie wird man Ortskernkoordinator, Herr Spindler?

STEFAN SPINDLER: Ich bin in ländlichem Raum (Pischelsdorf, Weiz) aufgewachsen und habe mich damit über Jahre damit befasst. Aus der Praxis heraus, es war spannend zu sehen, wie Zentren, die an Attraktivität verloren hatten, wiederbelebt worden sind. Ich habe mich da engagiert, in Privatwirtschaft Erfahrung gesammelt – dann hat sich die Möglichkeit ergeben, die Tätigkeit für das Land Steiermark auszuführen.