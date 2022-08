Die drohende Energiekrise wirft auch an diesem sonnigen Freitag in Graz seinen drohenden Schatten: "Wir müssen weg von der Abhängigkeit von Öl und Gas. Der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern ist das Gebot der Stunde", sagt Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ), ihr Regierungskollege, Landesrat Hans Seitinger (ÖVP), legt nach: "Wir müssen weiterkämpfen; mit der Kraft der Sonne." In diesem (langfristigen) Kampf für Energieunabhängigkeit und Klimaneutralität will das Land Vorbild sein: Mehr als 85 Millionen Euro (der 40 Millionen Euro schwere Klimafonds und das Energieeffizienz-Investitionspaket mit 46,5 Millionen Euro) sollen in dieser Legislaturperiode fließen, um die Landesverwaltung energieeffizient und klimaneutral zu machen.