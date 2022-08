Energiekonzerne schreiben Milliardengewinne, Gas- und Stromkunden zahlen so hohe Tarife wie noch nie. Das derzeit vorherrschende Ungleichgewicht am Energiemarkt lässt die Bürger verzweifeln, Politiker aller Couleurs tüfteln unterdessen an Lösungen. Der steirische KPÖ-Landtagsabgeordnete Werner Murgg hat schon vor einem Monat sein "Strompool Austria" genanntes Marktmodell ins Spiel gebracht, am Mittwoch konkretisierte er diese Idee mit dem Grazer Finanzstadtrat (und Eigentümervertreter der Energie Graz) Manfred Eber.