Immer selbstbewusster erhebt die steirische FPÖ den Anspruch auf eine Regierungsbeteiligung. "Wir werden in den nächsten beiden Jahren den Druck auf die Koalition erhöhen. Unser Ziel ist es bei den nächsten Landtagswahlen so stark zu sein, dass an uns kein Weg vorbeiführt", tönte Landesparteisekretär Stefan Hermann bei der Präsentation der Sommerkampagne. Erstmals nach zweijähriger Pause lassen die Freiheitlichen ab Montag das Konterfei ihres Chefs Mario Kunasek landesweit im Sommer plakatieren. Und die Eigenschaften, die man ihm zuschreibt: Verlässlich, bodenständig, heimatbewusst.