Als erstes Bundesland prescht Niederösterreich vor und führt mit Herbst einen Strompreisrabatt ein. Wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch nach einer Expertenrunde mit dem Landesenergieversorger EVN und dem Ökonomen Christian Helmenstein mitteilte, gilt die Unterstützung für alle, die mit 1. Juli in Niederösterreich ihren Hauptwohnsitz hatten. Allerdings wird der Rabatt nach der Anzahl der Personen in einem Haushalt bemessen, gültig ist er nur für Hauptwohnsitze. Das gesamte Fördervolumen beträgt 250 Millionen Euro, die Summe soll aus den Dividenden der Landesbeteiligungsholding finanziert werden.