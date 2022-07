"Mitte Juli", hatte es auf Anfrage der Kleinen Zeitung vor etwas mehr als einem Monat geheißen, werde der Steiermark-Bonus automatisch an die Bezugsberechtigten ausbezahlt. Genau zu Monatsmitte meldet Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) nun den Vollzug. Der Teuerungsausgleich in der Höhe von 300 Euro sei an 30.000 Haushalte überwiesen worden, rund 50.000 Menschen in der Steiermark würden davon profitieren. Zwei Drittel der Betroffenen seien Frauen und ältere Menschen. "Die Auszahlung ist nahezu zu 100 Prozent abgeschlossen", versichert Kampus. Sie bedankt sich in dem Zusammenhang bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sozialabteilung und Landesverwaltung, die für die unbürokratische Abwicklung gesorgt haben.