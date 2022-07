Niederösterreichs Landeschefin Johanna Mikl-Leitner war die erste namhafte ÖVP-Politikerin, die im Lichte der rasant steigenden Energiepreise einen Preisdeckel verlangte. Sie kritisierte in dem Zusammenhang auch indirekt die Bundesregierung für fehlende Maßnahmen gegen die Teuerung.

Während sich Bundeskanzler und Parteichef Karl Nehammer zuletzt im Nationalrat noch gegen einen Preisdeckel ausgesprochen hatte, fahren die Landeshauptleute einen anderen Kurs. Denn auch der neue steirische Landeschef Christopher Drexler zeigt sich demgegenüber aufgeschlossen. Wie er der Zeitung "Österreich" sagte, habe schon die Coronapandemie die Regierung zu Maßnahmen gezwungen, die für viele zuvor nicht vorstellbar gewesen seien. Dennoch seien die massiven Interventionen notwendig gewesen. "So könnte auch ein Preisdeckel notwendig werden."

Ähnliche tönt es auch aus Oberösterreich: "Mit Experten sollte über einen Preisdeckel nachgedacht werden", erklärte Landeshauptmann Thomas Stelzer. Für ihn sei klar, dass es weitere Unterstützungen und Hilfen brauche.

Weitere Zustimmung aus dem Land

In der steirischen SPÖ vernimmt man die neuen Töne mit Wohlwollen. LH-Stellvertreter Anton Lang richtete seinen Appell in erster Linie an die Bundesregierung. Sie sei "dringend aufgefordert einzugreifen, denn in dieser Form kann und darf es nicht weitergehen", so lang. Die Sozialdemokratie fordere den "Deckel" bei Energiepreisen bereits seit Monaten. "Dieser Vorschlag muss nun mit allen Expertinnen und Experten endlich diskutiert werden, denn die Preise müssen dringend runter", erklärt Lang.

Auch der steirische FPÖ-Landesobmann Mario Kunasek ruft seinen Landeshauptmann auf, im VP-internen Richtungsstreit klar Farbe zu bekennen. Er soll sich "im Sinne der Steirer in den Ring werfen und sich für die Einführung eines Energiepreisdeckels starkmachen".