Feuer am Dach ist am Odilieninstitut und am Rosenberggürtel: Seit Monaten leiden Fach-Lehrer für Kinder mit Seh- und Hörbehinderungen unter erschwerten Arbeitsbedingungen. Lehrergewerkschafter Florian Gollowitsch (FSG): „Hier kann man beobachten, wie ein gutes System kaputt gemacht zu werden droht.“