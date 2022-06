Karmeliterplatz 6, Sitz der steirischen Volkspartei: Am Dienstag tritt der Vorstand erneut zusammen. Der geschäftsführende Obmann Christopher Drexler wird seinen Kandidaten für die Landesregierung vorstellen. Die kolportierten Favoriten: Bundesrat Karlheinz Kornhäusl, Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg und Volksanwalt Werner Amon. "Ich bin nicht gefragt worden", erklärte Letzterer vor wenigen Tagen. Natürlich sei es "ehrenvoll, für eine so wichtige Funktion" im Gespräch zu sein. Aber er kenne "Drexler, er ist wie eine verschlossene Auster und entscheidet das im letzten Moment", so Amon.

Zuseher mit Sitzplätzen in der ersten Reihe ist die SPÖ: Anton Lang und Parteigranden wollen sich am 29. Juni intern mit den neuen Verhältnissen beim Koalitionspartner beschäftigen.