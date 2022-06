Das "Steirische Jahrbuch der Politik" erscheint heuer in seiner 22. Ausgabe und gilt inzwischen als wichtigstes Kompendium über das Zeitgeschehen aus steirischer Perspektive. Montagabend wurde das Buch (Böhlau Verlag) in den Räumen des ÖVP-Landtagsklubs vorgestellt. Als Gastreferent thematisierte dabei der neue ORF-Generaldirektor Roland Weißmann die Chancen, die in der digitalen Transformation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks liegen. Mit dem Beitrag "Lust auf Zukunft" hatte er sich übrigens vor einem Jahr auch für den höchsten ORF-Job beworben.