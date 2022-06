Als Montagabend im Wiener Prater die Lichter ausgingen und halb Österreich ungeduldig auf den Ankick im Ernst-Happel-Stadion wartete, war sie plötzlich wieder in aller Munde: Die Gefahr eines Blackouts.

Wie man sich darauf vorbereitet, das hat man sich auch im Landesparlament gefragt, lange vor dem bezirksweiten Stromausfall in Wien. Am Dienstag nächster Woche trifft sich dazu eine hochkarätige Expertenrunde in der Burg.