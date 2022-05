Rund 5300 Vertriebene aus der Ukraine haben in der Steiermark Zuflucht gefunden und erhalten Unterstützung aus der Grundversorgung. Für privat untergebrachte Flüchtlinge gibt es zur Erhaltung der Lebenskosten 200 Euro in bar pro Monat für Erwachsene und 90 Euro pro Kind. Das ist weniger als in anderen Bundesländern und weniger als vorgesehen, was bei engagierten Flüchtlingshelfern Kritik hervorrief. Bei der Caritas, die für die Auszahlung zuständig ist, wird die Differenz mit niedrigeren Lebenserhaltungskosten im Vergleich zu Wien begründet.