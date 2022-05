Die Affäre um womöglich rechtswidrig verwendete Coronahilfen für den ÖVP-Seniorenbund (SB) in einigen Bundesländern schlägt hohe Wellen – und fliegt haarscharf an der steirischen SB-Landesorganisation vorbei. Denn auch dem steirischen SB wurden im Juli 2020 Coronahilfen angedient. Doch Gregor Hammerl, seit zwölf Jahren SB-Landesobmann, lehnte damals ab: „Die Aufteilung des Geldes und der Nachweis, was damit passiert, wären schwierig geworden“, begründet der frühere langjährige ÖVP-Mandatar den ungewöhnlichen Schritt.