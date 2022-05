Es lag an Bundesparteiobmann Herbert Kickl, das L-Wort in den Mund zu nehmen. „Du sollst der beste Landeshauptmann werden, den die Steiermark jemals gehabt hat“. Es war gleichsam Geschenk und Auftrag an Mario Kunasek, dem laut Kickl „besten Verteidigungsminister aller Zeiten“.

Die 471 Delegierten zum Landesparteitag der steirischen FPÖ in der Grazer Messehalle A geben den Auftrag später in Form eines eindeutigen Votums weiter. 96,6 Prozent wählten den 45-jährigen Kunasek zum vierten Mal seit 2015 zu ihrem Landesobmann.