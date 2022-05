"Eliteprogramm": Bogner-Strauß rechnet mit MedUni-Aufnahme ab

Live. Viele Fragen in der Maisitzung des Landtags: Was kann die Steiermark gegen die Teuerungen unternehmen? Wieso werden Stipendien an einer Wiener Uni bezahlt? Und wo bleibt der Extremismusbericht? Im Livestream.