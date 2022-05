Dies ist der Mai der Parteitage: Nach Bundes-VP und Landes-FP sind am kommenden Samstag die Kommunisten an der Reihe. Wer eine Vorentscheidung in der Causa Werner Murgg erwartet hätte, geht fehl. Aus Sicht der KPÖ sei alles zum Interview des Abgeordneten im weißrussischen Staatsfernsehen und zur Reise in die "Donezker Volksrepubliken" gesagt.