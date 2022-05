Beide Herren gelten nicht auf den Mund gefallen und sind echte Profis in ihrem Metier: Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und der Polit-Analyst der Nation, Professor Peter Filzmaier trafen am Donnerstag im Hörsaal an der Universität Graz aufeinander und gaben den Zuhörern einen spannenden Einblick in die politische Kommunikation. Darum ging es nämlich in der Lehrveranstaltung "Strategische Kommunikation" des Zentrums für Entrepreneurship und angewandte Betriebswirtschaftslehre.