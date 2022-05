Unmittelbar vor dem "Tag der Pflege" darf dieser seltene Schulterschluss aller Landtagsfraktionen als symbolischer Akt gedeutet werden. Gemeinsam formulierten die sechs Parteien einen Antrag zur Weiterentwicklung von Pflege und Betreuung, der am kommenden Dienstag beschlossen werden soll. Er sei das Ergebnis eines "intensiven Arbeitsprozesses im zuständigen Unterausschuss", in dem auch Expertinnen und Praktiker einbezogen wurden, teilen die Fraktionen in einer gemeinsamen Aussendung am Mittwoch mit.