1081 Presseaussendungen, also im Schnitt eine täglich, jagte der FPÖ-Landtagsklub seit Dezember 2019 über seine Mailverteiler. Ihr Mitteilungsbedarf ist es aber nicht, was die Blauen zur "treibenden Kraft" (Eigendefinition) im Landesparlament macht. Fünf Tage vor dem Landesparteitag in Graz legt die größte Oppositionsfraktion Bilanz über eine halbe Legislaturperiode: 653 parlamentarische Initiativen, 242 schriftliche Anfragen und 23 Dringliche Anfragen an Regierungsmitglieder, ebenso viele Befragungen bei Landtagssitzungen sowie drei Aktuelle Stunden heftet sich der Landtagsklub von Dezember 2019 bis April 2022 unter anderem auf seine blauen Fahnen. Man sieht sich vordergründig in der Rolle als Kontrollpartei.