Türkis-blauer Paarlauf am Samstag in Graz: Während in der Listhalle Karl Nehammer zum Obmann der Volkspartei gekürt wird, hält die steirische FPÖ in der Messehalle ihren 35. ordentlichen Landesparteitag ab.

Wem die politmediale Blase da mehr Aufmerksamkeit schenkt, ist klar. Die gestohlene Show wird den Freiheitlichen aber weit lieber sein als das Drama am letzten Parteitag 2019. Tags zuvor war die „Ibiza-Bombe“ hochgegangen. Noch-Minister Mario Kunasek und sein Statthalter im Land, Stefan Hermann, mussten über Nacht die gesamte Parteitagsregie über den Haufen werfen.