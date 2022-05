Die Hälfte des zweijährigen Masterlehrgangs „Inhaltliche Grundlagen für Journalismus und Medienarbeit“ an der Universität Graz haben die 18 Damen und Herren Studierenden bereits hinter sich. Nun wurden sie von LH Hermann Schützenhöfer und seinem Vize Anton Lang zum Empfang in die Grazer Burg geladen. Unter ihnen: Jungjournalisten verschiedener steirischer Medien, aber auch Öffentlichkeitsarbeiter in politischen Büros.