Bei Jubilar und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (geboren am 29. Februar 1952) traf am Samstag eine Gratulantenschar in den Kammersälen ein, die einer Grazer Opernredoute zu Ehre gereichen würde. Als er um 18 Uhr alle Hände geschüttelt hatte und fast alle auf ihrem Platz saßen, gab es eine kleine Zwischenbilanz. Wie oft er denn auf eine Amtsübergabe angesprochen worden sei? "Kein einziges Mal." Aber leider hätte bisher nur eine Besucherin "meiner Frau zu dem Mann gratuliert", schmunzelte der Landeschef.